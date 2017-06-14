Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Terim’i iftara davet etmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan manidar hareket... Tarabya Köşkü'nde verilen iftar davetine Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim davet edilmezken, Arda krizinde “Dışarıdan yönlendirenler var” diyerek işaret ettiği Rıdvan Dilmen ise köşkteydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yıl düzenlediği iftar yemeklerinin bir yenisi önceki akşam yapıldı. Erdoğan, sanatçı ve sporcuları Tarabya Köşkü'nde ağırladı. İftarda, Cumhurbaşkanı'nın ‘gayri resmi' futbol danışmanı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin başına geçecek Aykut Kocaman, Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin, A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Neslihan Demir Güler, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Fenerbahçeli milli basketbolcular Bobby Dixon ve Melih Mahmutoğlu ile Rıza Çalımbay, Bülent Uygun ve Rıza Kayaalp gibi spor dünyasının tanınmış isimleri vardı. Buna rağmen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim iftara davet edilmedi. TFF Başkanı Demirören de yoktu.

Milli Takım toz duman! Fatih Terim-Arda Turan krizi sona ermedi Kosova maçının bitimiyle önce Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim sonra milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan konuştu, Ortalık karıştı. İlgili Haberi Oku

ARDA DA YOKTU

Fatih Terim, Saray'la arasının açık olduğu iddialarının gündemde olduğu dönemde kurt hocaya davet gitmemesi manidar bulundu. Geçen yıl düzenlenen iftarda Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bulunduğu için yer almayan Terim, 2015'teki iftarda ise davetliler arasındaydı. Tecrübeli çalıştırıcıyla arası açık olan ve gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdığı için milli takım kaptanlığını bırakan Arda Turan da iftarda yoktu.