Fenebahçe şampiyonluk için son virajda!

Spor Toto Basketbol Ligi final serisi üçüncü maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, mücadeleyi uzatma devresinde 86-80 kazandı. Sarı-lacivertliler son maçı kazanırsa şampiyon olacak.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan’ı uzatma sonunda 86 – 80 yenen Fenerbahçe, seride 3 – 0 öne geçti.

Yaşanan tribün olayları sebebiyle 4. çeyreğin bitimine 1.5 dakika kala tribünler boşaltılırken, maçın normal süresi de 74-74 eşitlikle geçildi. 2 saat 45 dakika süren maçı uzatmalar sonunda 86-86 kazanan Sarı-lacivertliler, final serisinde 3-0 öne geçti.

4 maç kazanan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği serideki bir sonraki karşılaşma 16 Haziran Cuma günü Akatlar Spor Salonu’nda yapılacak. Yaşanan olaylar nedeniyle bu karşılaşma seyircisiz oynanacak.

TRİBÜNLER BOŞALTILDI

İlk çeyrek ve üçüncü çeyrekte tribünlerde patlatılan ses bombaları sebebiyle 3. anons yapıldı ve 3. çeyreğin bitimine 5 dakika 10 saniye kala hakemler soyunma odasına gitti. Kurallar gereği hakemler 15 dakika soyunma odasında kaldı. Daha sonra hakemlerin salona dönmesinin ardından maç kaldığı yerden başladı. Maçın bitimine 1.30 dakika kala siyah beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratları nedeniyle 4. anons yapıldı. Oyuncular ve hakemler soyunma odasına giderken, tribünlerin boşaltılmasının ardından maça devam edildi.

Bu yaşanan olaylar nedeniyle 16 Haziran Cuma günü Akatlar Spor Salonu’nda oynanacak serinin 4. maçına seyirciler alınmayacak.

İki takım arasındaki serinin dördüncü maçı 16 Haziran Cuma günü Beşiktaş’ın sahasında oynanacak.

Beşiktaş - F.Bahçe maçında olaylar! Spor Toto Basketbol Ligi'nde final serisinde oynana Beşiktaş - Fenerbahçe maçında saha olayları sebebiyle dört anons yapıldı. Seyirciler salondan çıkarıldı. İlgili Haberi Oku