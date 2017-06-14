Bursaspor’un borcu 307 milyon TL

Bursaspor Başkanı Ali Ay, göreve geldikleri zaman kulübün borcunun 300 milyon TL civarında olduğunu belirterek, "Şu andaki borç 306-307 milyon gibi. 2 hafta içerisinde çok büyük bir proje bitiriyoruz. Bununla kasaya artı 150 milyon gibi bir para girecek. Bunun için de kongre kararı almadım" dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulübün borçlarına ilişkin divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde 300 milyon TL civarında bir borçlarının olduğunu belirten Başkan Ay, “Şu andaki borç 306-307 milyon gibi. Kısa vadeli borç 209'dan 90 milyon civarına düştü. Yapılanma ile borcu 6 seneye böldük. Kısa vadede borcumuz 90 milyonlara düştü. Ben borcu yüzde 50 düşürmeyi garanti ettim. ‘Bunu yapamazsam giderim' dedim. Ben sizin için gitmeyeceğim, ben Bursaspor'u düşündüğüm için kalıyorum. 2 hafta içerisinde çok büyük bir proje bitiriyoruz. Bununla kasaya artı 150 milyon gibi bir para girecek. Bunun için de kongre kararı almadım. Eğer bunu yapsaydım bir sonraki yönetimin yapabileceğine dair şüphelerim vardı. O yüzden buradayım. Bu iş gerçekleşmezse de isterseniz giderim” dedi.