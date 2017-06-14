Beşiktaş’ın stoperi Marcelo, Olympique Lyon’un teklifini değerlendiriyor

Beşiktaş, Marcelo için Olympique Lyon'un 8 milyon Euro'luk teklini kabul etti. Transferde son sözü Marcelo söyleyecek.

Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkabilmek için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta geçen sezonun en iyilerinden biri olan Marcelo Guedes, gelecek sezon Olympique Lyon’da forma giyebilir.

Siyah-beyazlılarla UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşan Lyon, bir süredir transfer için kulüple görüşmelerini sürdürmekte. Vatan’ın haberine göre son olarak deneyimli savunmacı için 8 milyon Euro teklif eden Fransız ekibine Beşiktaş yönetiminden onay geldi. Siyah-beyazlı yönetim teklifi kabul ederken son sözü Marcelo söyleyecek.

Ligue 1’i 4. sırada tamamlayan Lyon’un tek handikapı gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olması. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi arenasında yarışacak olması, Marcelo’nun teklifi reddetmesine sebep olabilir. 30 yaşındaki Brezilyalı stoper geçen sezon 45 maçta forma giymiş ve 3 gol kaydetmişti.

Marcelo, 2015-16 sezonunun devre arasında kiralık olarak Hannover 96'dan Beşiktaş'a gelmişti. Siyah-beyazlılar şampiyonluğun ardından 2016-17 sezonunun başında 1 milyon 250 bin Euro ödeyerek performansından memnun kalınana Marcelo’nun bonservisini almıştı.

Beşiktaş`a Vida müjdesi Beşiktaş yönetimi, Marcelo'yu Lyon'a 8 milyon Euro'ya satıyor. Bu gelişme üzerine eli güçlenen Başkan Fikret Orman, Dinamo Kiev'e 6 milyon Euro verecek ve Vida imzayı atacak. İlgili Haberi Oku