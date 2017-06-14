Beşiktaş’ın şampiyonluk kupası Çanakkale’de

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu şampiyonluk kupasını Çanakkale’de Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarla buluşturdu.

Beşiktaş’ın, Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu şampiyonluk kupası 81 ilde taraftarıyla buluşturma projesi çerçevesinde Çanakkale’ye getirildi.

Camekan içine konulan kupa, İnönü Caddesindeki Kartal Yuvası mağazasında taraftarla buluştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluk kupası yanında Kartal işaretiyle hatıra fotoğrafı çekildi.

Beşiktaş'ın şampiyonluk kupasını yakından görmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Simge Özden, “Şampiyon olduk. Şampiyonluk kupası kartal yuvasına geldi. Çok mutluyuz. Zaten hak edilmiş bir şampiyonluktu. 2 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Ard arda şampiyonluk yaşayıp, bunu 4'üncü yıldıza kadar çıkarmak istiyoruz. Şampiyonluk için futbolcularımıza ve teknik heyete teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kupanın 81 ili gezeceğini belirten organizasyon yetkilileri, yarın da Çorlu'da sergileneceğini bildirdi.