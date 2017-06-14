Beşiktaş’a Vida müjdesi

Beşiktaş yönetimi, Marcelo’yu Lyon’a 8 milyon Euro’ya satıyor. Bu gelişme üzerine eli güçlenen Başkan Fikret Orman, Dinamo Kiev’e 6 milyon Euro verecek ve Vida imzayı atacak.

Beşiktaş, stoper transferinde mutlu sona yakın. Hırvat stoper Vida ile 1 aydır görüşen ve prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev'le bonservisi hakkında pazarlıkları sürdürüyordu. Önceki gün Lyon cephesinden flaş bir hamle geldi. Daha önce 6 milyon Euro teklif yapan Fransızlar, Beşiktaş'ın talebini kabul etti ve fiyatı 8 milyon Euro'ya yükseltti. Finansal Fair Play kıskacında olan Kartal, gelecek bu parayla Vida transferine yönelecek.

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Başkan Fikret Orman,mali açıdan sıkıntılı dönem geçiren Dinamo Kiev yönetimine Domagoj Vida transferi için 6 milyon Euro'luk yeni teklifi iletti. Marcelo'nun Lyon'a transferinin gerçekleşmesiyle Vida, siyah-beyazlılara imzayı atacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in geçen sezondan beri çok istediği Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Dinamo Kiev ile bu sezon 28 maça çıkan Vida, 3 gol ve 2 asistle başarılı bir performans sergiledi.