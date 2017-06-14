Başakşehir Tunay Torun’u kadrosuna dahil etti

Chejou ve Elia transferleriyle kadrosunu güçlendiren Medipol Başakşehir bir transfere daha imza attı. İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Tunay Torun'u renklerine bağladı.

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