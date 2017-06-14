Arda Turan’dan kumar savunması

Katalan medyası tarafından kumar oynadığı öne sürülen, Makedonya maçı sonrası gazeteci Bilal Meşe'ye de kumar kayıpları nedeniyle saldırdığı söylenen Arda Turan, bu iddialara yanıt verdi.

Katalan radyosunda yayın yapan gazeteci Xavi Campos, Barcelona’da forma giyen Arda Turan hakkında kumarda iki lüks araba parasını kaybettiğini iddia etti. Katalan radyosunda yayın yapan gazeteci Xavi Campos, Arda Turan’ın gittiği bir kumarhanede iki lüks araba parasını kaybettiğini ve bu nedenle de mali açıdan krize girdiğini söyledi. Katalan gazetecinin iddiasına göre; Arda, sezon içinde bir kumarhanede kumar oynadı ve önemli bir miktar kaybetti. Katalan radyosundaki iddiaya göre, bu parayı kazanabilmek için yeniden oynadı ve tekrar hüsran yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu, iki lüks araba parasını kumarhanede bıraktı.

Arda Turan hakkında kumar iddiası Katalan Radyosu Alacatra, Arda Turan'ın kumar masasında azımsanmayacak bir para kaybettiğini ve bu yüzden bunalım yaşadığını iddia etti. İlgili Haberi Oku

Ancak Hürriyet’e konuşan Arda Turan ve yıldız futbolcunun yakın çevresi haberin tamamen yalan, uydurma olduğunu söyledi.