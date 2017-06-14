‘Arda milli takımı bırakmayı düşünüyordu’

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, 30 yaşındaki futbolcunun milli takımı bırakma kararının ani olmadığını ve bunu planladığını söyledi.

Barcelona’da top koşturan Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncunun milli takımı bırakma fikrini bir süredir düşündüğünü ve ani bir karar olmadığını söyledi. Katalan Radyosu’nda ortaya çıkan, “Arda Turan kumar oynadı ve büyük para kaybetti” iddialarına karşı çıkan Bulut, bu konuda yasal işlem yapacaklarını söyledi.

Bulut, “Milli takımı bırakma kararı tabii ki de zor bir karardı ama doğru alınmıştı. Arda da kısa bir sürede bunu da atlatmayı başaracaktır. Son zamanlarda düşündüğü bir şeydi ve karar anının doğru zaman olduğuna karar verdi. Herkes onunla alakalı konuşuyordu. O da ışıkların Milli Takım üzerinde olması gerekirken, kendisi üzerinde olduğunu hissetti. Detaylar ayrı ayrı çok uzun hikaye ama Arda şu an iyi durumda. Bir karar verdi ve Milli Takım kariyerine nokta koydu.” diye konuştu.

Arda Turan hakkında kumar iddiası Katalan Radyosu Alacatra, Arda Turan'ın kumar masasında azımsanmayacak bir para kaybettiğini ve bu yüzden bunalım yaşadığını iddia etti. İlgili Haberi Oku

HİÇ KUMAR OYNAMADI

Bulut, Arda Turan'ın kumarda çok büyük parar kaybettiği sorularına da cevap verdi.

Bulut, “Arda hiç kumar oynamadı. Kumarhanede servet kaybettiği iddiaları doğru değil. Biz de bu yalan haberleri yapan kişilerle alakalı üzerimize düşeni yaptık ve şu saatten sonra avukatlarımız konuyla ilgileniyor” dedi.

Ajansspor

Arda Turan`dan kumar savunması Katalan medyası tarafından kumar oynadığı öne sürülen, Makedonya maçı sonrası gazeteci Bilal Meşe'ye de kumar kayıpları nedeniyle saldırdığı söylenen Arda Turan, bu iddialara yanıt verdi. İlgili Haberi Oku