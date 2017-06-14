Ali Ay: Görevimin başındayım

Bursaspor Kulübü´nün Olağan Divan Kurulu Toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu´nda yapıldı.

Bursaspor´un Olağan Divan Kurulu toplantısı, bu akşam Merinos AKKM´de Divan Kuruluna verilen iftar sonrasında yapıldı. Toplantıda, üyelerin eleştirilerini cevaplayan Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, şunları söyledi:

“Bursaspor başkanı olarak dimdik ayaktayım. Kimseden de korkum yok. Haram da yemedik. Bursaspor bundan sonra çok daha iyi yerlerde olacak. Bursaspor´un bu durumda olmaması gerekiyordu. Arkadaşlarıma da söyledim, Allah bize ders verdi. Bursaspor´da sadece laf üreten isimler burada. Para vermeyenler, destek vermeyenler burada. Allah dedi ki ben size ders vereyim. Biz de hata yaptık, basın da, camia da hata yaptı. Son maçtaki destek olsaydı biz ilk üç için oynardık. Valimizle, belediye başkanımızla, üyelerimizle, taraftarımız ve basınımızla birlik olduk.”

BURSASPOR’UN BORCU 305 MİLYON EURO

Kulübün 305 milyon euro borcu olduğunu belirten Ay, “Ben yıllık 4 milyon euro faiz ödüyorum. Şimdi bu durumda 39 bin euro para harcatır mıyım? Biz geldiğimizde 380 milyon euro borcumuz vardı. Şimdi ise 305 milyon borcumuz var. Bir yapılanma yaptık, borcu altı seneye böldük. Kısa vade borcumuz 90 milyon euroya düştü. Ben burada Bursaspor´u düşündüğüm için kalıyorum. İki hafta içinde büyük bir proje yapıyoruz. Kasamıza yaklaşık 150 milyon TL. para gelecek” dedi.

‘HOCA KONUSU, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇÖZÜME KAVUŞACAK’

Bursaspor’da teknik direktör konusunun önümüzdeki haftaya çözüleceğini belirten Başkan Ali Ay, “Furkan Özçal´ı 650 Bin Euro´ya bedelsiz aldık. Kampta sakatlandı. Kendisi alacağı ücretten hiç oynamadığı için 250 Bin Euro indirim yaptı. Sakatlığından dolayı bu indirimde bulundu. Prosinecki ile çok çalışmak istedik. Kendisi Bursaspor´u takip ediyordu. Önümüzdeki hafta içinde hoca konusu çözüme kavuşacak. Turkcell ile görüşme yaptık. 25-30 milyon TL. gibi bir gelir bekliyoruz. Sosyal medyadan algı yapılıyor. Rica ediyorum birlik olalım” diye konuştu.

‘BİZ GİDERİZ, BURSASPOR KALIR’

Defansa takviye yapacaklarının altını çizen Ay, “Biz gideriz ancak Bursaspor kalıcı olandır. Tekrar söylüyorum dimdik ayaktayız. Harun ve Aziz hariç geri dörtlü komple değişiyor. Yeni hocamız ile konuşacağız ve defansa takviye yapacağız. İki kanat ve bir çilek santrfor transferi düşünüyoruz. 6 numaramızda çilek olabilir. Belediye başkanımız çok iyi bir Bursasporlu kendisine eleştiri yapılmaması konusunda rica ediyorum” şeklinde konuştu.