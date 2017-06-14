70 yaşındaki Hanım Ölçer şampiyonluk kupasını kaldırdı

Bilecik 2. Amatör Lig’de mücadele eden Bozüyük İçköyspor hiç bir maçını kayırmayan 70 yaşındaki teyze, takımının şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele eden Bozüyük İçköyspor taraftarı 70 yaşındaki teyze Hanım Ölçer, içeride dışarıda hiçbir maçını kaçırmadığı takımına sezon boyunca destek verdi. Bilecik Edebali Standında oynanan ve takımın beraberlik ve galibiyeti halinde Bilecik 1. Amatör Lig'e çıkacak olan Karaköy Spor maçı öncesi takımını tribünden destek veren 70 yaşındaki teyze Hanım Ölçer takımın 90 sonunda 0-0'lık sonuç ardından şampiyon olmasının ardından çılgına döndü. Hemen tribünden saha içine giren Hanım Ölçer, futbolcuların sevinç gösterilerine dahil olurken, oyuncularda şampiyonluk kupasını 70 yalındaki kadına verdiler. Elindeki kupayla basın mensuplarına poz veren Hanım Ölçer, “Bir üst lige çıktık. Allah'ıma çok şükür şampiyon olduk. Burada kulüp başkanı başta oğlum İbrahim Ölçer ve tüm futbolcuları kutluyorum. Hiçbir maçını kaçırmadım, deplasmanlara dahil gittim. Şimdi şampiyonluğu doyasıya kutlayacağız” dedi.