Yeni Malatyaspor’a Beninli kaleci

TFF 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre forması giyen Beninli kaleci Fabien Farnolle ile anlaştı.

Fransa 2. Ligi’nde geçen sezon yılın kalecisi seçilen Fabien Farnolle ile her konuda anlaştığı belirtilen Evkur Yeni Malatyaspor'un tecrübeli kaleciyi resmi imza için Türkiye'ye davet ettiği öğrenildi.Fransa'da sezonu 8. sırada tamamlayan Le Havre takımın kalesini koruyan Fabien Farnolle, 32 yaşında ve 1, 96 boyunda…

Yeni Malatyaspor`da Ertuğrul Sağlam bir adım önde İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için yoğun bir mesai harcayan Evkur Yeni Malatyaspor'da, teknik direktör adayları arasında Ertuğrul Sağlam'ın ismi bir adım önde yer alıyor. İlgili Haberi Oku

Uzun süredir peşinde olduğu Beninli kaleci ile anlaşmayı başaran sarı-siyahlı kulüp, böylelikle kaleci transferini de noktalamış oldu. Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon kalesini koruyan Ertaç Özbir ve Vedat Kapurtu'yu da yeni sezonda kadrosunda tutacağını açıklamıştı.