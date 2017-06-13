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Valbuena’nın menajeri şaştı kaldı!

Fenerbahçe'nin Lyon'dan kadrosuna kattığı Mathieu Valbuena için menajeri Jean Pierre Bernes'ten transfer açıklaması geldi.
12:0213 Haziran 2017
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Valbuena’nın menajeri şaştı kaldı!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mathieu Valbuena için menajeri Jean Pierre Bernes’ten açıklamalar geldi. Valbuena’yla birlikte havalimanında yaşadıklarını anlatan Bernes, “Kariyerimde çok fazla futbolcum havaalanında karşılandı ancak ben böylesini görmedim” dedi.

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Fenerbahçe’nin kendisiyle ilk kez Nisan ayında temasa geçtiğini söyleyen Fransız menajer, “İlk önce Nisan ayında bizimle iletişime geçmişlerdi. Valbuena, Lyon’da harika bir sezon geçirdi. Lyon ile sözleşme yenileme konuşuluyordu ancak Fenerbahçe’den teklif gelince işer değişti” şeklinde konuştu.

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