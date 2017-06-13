Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
TRABZONSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Trabzonspor, Esteban ile sözleşme uzattı

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçından önce tekrar anlaşmaya vardığı kaleci Esteban Alvarado'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
12:2713 Haziran 2017
0
Trabzonspor, Esteban ile sözleşme uzattı

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonu sona eren Kosta Rikalı kaleci Esteban ile yeniden anlaştı. Bordo mavililerin, sözleşmesinin uzatılması yönünde görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği kaleci Esteban ile Çaykur Rizespor maçı öncesi iki yıllık anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Trabzonspor’dan yıllık 550 bin Euro garanti ücret alan 28 yaşındaki kalecinin bu ücreti, yeni sözleşmeyle birlikte 700 bin Euro’ya çıkacak. İki yıl içerisinde toplam 1 Milyon 400 bin Euro alacak olan Esteban’ın yeni sözleşme detaylarının önümüzdeki günlerde KAP’a bildirilmesi bekleniyor.

Etiketler
Esteban spor toto süper lig trabzonspor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER