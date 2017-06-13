Son çare Fernando Llorente

Beşiktaş, golcü transferinde İspanyol forvet Llorente'de karar kıldı. Fikret Orman, Aboubakar için 5 milyon Euro’luk teklif yapacak. Anlaşma sağlanamazsa 32 yaşındaki Llorente, Swansea City’den satın alma opsiyonlu kiralanacak.

Sezon başında Portekiz devi Porto'dan kiralanan Vincent Aboubakar'ın bonservisini alma konusunda yaptığı girişimlerden bir türlü sonuç alamayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yarın Lorient'e uçacak. Porto ile anlaşan Orman, Fransız kulübü de 5 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışacak. Aksilik çıkması halinde siyah-beyazlıların hedefi Swansea City'de forma giyen Fernando Llorente olacak.

Beşiktaş`ın şampiyonluk kupası Edirne`de Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası, Edirne'de Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarıyla buluşturuldu. İlgili Haberi Oku

32 yaşındaki isim konusunda menajeriyle ilk teması kuran ve olumlu geri dönüş alan Kara Kartal, tecrübeli futbolcu için kulübüne yapacağı teklifi de hazırladı. Geçen sezon Premier Lig'de çıktığı 33 maçta 15 gollük performans sergileyen yıldız için yönetimin, Swansea'ya satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacağı bildirildi. Yönetim, bedel olarak 4 milyon Euro hazırladı. Beşiktaş'ın, bu teklifi bu hafta içerisinde İngiliz temsilcisine resmen ileteceği ifade edildi. Kadrosunda yenilemeye gidecek olan ada ekibinin de bu öneriye sıcak bakması bekleniyor.