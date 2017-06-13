Pahalı transfer Trabzonspor’a yaramıyor

Son yıllarda yaptığı transferlerle sportif başarı elde edememenin yanında büyük bir ekonomik dar boğazın içine giren Trabzonspor'a pahalı transferler yaramıyor. 7 sezondur müzesine kupa götüremeyen bordo-mavililer, bunun Avrupa kupalarına da katılamıyor.

Türk futbolunda 50 yıllık bir geçmişe sahip olan Trabzonspor, bugüne kadar yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirdi. Türkiye ve Avrupa piyasasında yaptığı önemli transferlerle gündeme gelen Karadeniz ekibi, bu konuda kötü bir puana sahip. Bazı futbolcularla da mahkemelik olan bordo-mavili kulüp, büyük bir imaj kaybı yaşadığı transfer piyasasında normale dönmek için büyük çaba harcıyor. Trabzonspor’un ekonomik yapısıyla uyuşmayan her transfer başına bela oldu. Pahalı transferlerin bordo-mavililerin genleriyle uyuşmadığı her transfer döneminde görülmesine rağmen, yıldız oyuncu transferlerinin Trabzonspor’u başarıya getireceği fikri ise bugüne kadar sonuçlara yansımadı. Son yıllarda yapılan transferlere bakıldığında Karadeniz ekibinin yukarıya doğru tırmanma beklentisi aksine kulübü dip yapma noktasına kadar ulaştırdı. Bugün yaşanan sıkıntıların temelinde ise geçmişte yaşananlar var.

Yabancıda en pahalısı Lange

Trabzonspor’un, bugüne kadar yaptığı pahalı transferlerden zarar ettiği görülüyor. Büyük umutlarla transfer edilip pahalı bonservis bedelleri ödenen oyuncuların takımdan ayrıldıklarında bir enkaz ve manevi tahribat bıraktığı yaşanan bir gerçek. Bu örneklerin başında ise 2000’li yıllarda transfer edilen Norveçli Rune Lange yer alıyor. 14 milyon Mark’a (7 milyon Euro) transfer edilen oyuncu, sezonu tamamlayamadan Trabzonspor’dan ayrılmıştı. Üstüne oyuncuyla mahkemelik olan Trabzonspor’a bu transferin maliyeti ise 18 milyon Mark’ı (9 milyon Euro) bulmuştu.

En pahalı yerli transfer Gökhan Ünal

Trabzonspor, tarihinin en pahalı transferinden birini de 6 milyon 200 bin Euro’ya Kayserispor’dan Gökhan Ünal’ı transfer ederek yaptı. Gol kralı olarak geldiği bordo-mavili takımda beklentileri karşılayamayan oyuncu, Burak Yılmaz takası ile Fenerbahçe’ye gitmişti. Waris Majeed’e 6 milyon Euro ödeyen Karadeniz temsilcisi, 4 milyon 500 bin Euro’ya bu oyuncuyu gönderdi. 5 milyon 250 bin Euro’ya transfer edilen Adrian Mierzejewski de 3 milyon 250 bin Euro’ya gönderildi. 5 milyon Euro’ya transfer edilen Zokora ise bedelsiz olarak takımdan ayrıldı. 5 milyon Euro’ya transfer edien Oscar Cardozo da 2 milyon 200 bin Euro’yabordo-mavili takımdan ayrıldı. Mbia ise imza parası ile birlikte 4 Milyon 800 bin Euro’ya transfer edildi ve 4 Milyon Euro gönderildi. Bu transferlere baktığımızda Trabzonspor, yerli ve yabancı birçok oyuncuyla maddi ve manevi olarak sorun yaşadı.

Yönetim pahalı ve sorunlu oyunculardan uzak duruyor

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gelecek vaat eden bir kadro kurmakta kararlı olan Trabzonspor’da yönetim, pahalı ve sorunlu oyuncuları transfer etmemek için bir özen gösteriyor. Özellikle devre arasında yapılan transferler ve izlenen yol haritası bordo-mavili kulübe önemli bir ivme kazandırırken, 50. yıl kadrosu için de önemli bir referans oluşturdu. Devre arasında yapılan nokta transferler üzerine Trabzonspor yönetimi, 4-5 transfer daha yaparak sezona başlamanın planlarını yapıyor. UEFA Fair-Play kapsamında hareket etmek zorunda olan yönetimin transferleri de bu doğrultuda gerçekleştirmesi bekleniyor.