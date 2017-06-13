Nantes’la anlaşan Claudio Ranieri’ye 65 yaş engeli

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes ile anlaşan Claudio Ranieri, 65 yaş sınırına takıldı. Taraflar imzayı resmen atmak için federasyondan ve lig yönetiminden onay bekliyor.

Destansı bir sezonun ardından Leicester City ile Preimer League şampiyonluğuna ulaşan ve tarih yazan İtalyan Teknik Direktör Claudio Raineri, Ligue 1 ekiplerinden Nantes ile anlaştı.

Şubat 2017’de Leicester City’deki görevinden ayrıldıktan bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Ranieri, Çin’den gelen 10 milyon Euro’luk teklifi de kabul etmemişti.

Daha önce Fransa’da çalışan ve 2012-2013 sezonunda Monaco’yu Ligue 1’a çıkarmayı başaran deneyimli teknik adamın Nantes’la iki yıllık anlaşma sağladığını Nantes Başkanı Waldemar Kita açıklarken transferin Fransa Futbol Federasyonu ve ligleri yöneten kurum LFP (Profesyonel Futbol Ligleri) kurallarına takıldığını belirtti. Teknik direktörler için 65 yaş sınırı olan Fransa’da 65 yaşın üzerindeki çalıştırıcılar özel bir izinle görev yapabiliyor.

Ay farkıyla 65 yaş sınırını geçen Raineri için izin almaya çalıştıklarını belirten Waldemar Kita, Fransa Milli Takımı eski teknik direktörü ve şu anki LFP Başkanı Raymond Domenech’in Ranieri’nin dosyasını kasten oyaladığını iddia etti.

Sorunun kısa sürede çözülmesi ve deneyimli teknik adamın Nantes’ta görevine başlaması bekleniyor.