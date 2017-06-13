Milli Takım toz duman! Fatih Terim-Arda Turan krizi sona ermedi

Kosova maçının bitimiyle önce Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim sonra milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan konuştu, Ortalık karıştı.

Makedonya maçının ardından kaptan Arda Turan'ın uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması ile başlayan süreç, dün karşılıklı demeçlerle tavan yaptı. Kosova maçının ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, yaşanan sürecin sadece primle alakalı olmadığını belirtip şöyle konuştu:

“2016'da birtakım şeyler yaşandı. Bu sadece prim değildi. Antrenmanlara geç gelindi, fotoğraflara girilmedi. Herkesin alınmayış nedeni ayrıydı. Hepimizi tuzağa düşürdüler. Olay gazetecilerin uçağa alınma meselesi değil. Gazetecileri uçağa ben aldım. Dünya kimsenin etrafında dönmüyor, burada herkes ilkelere uymak zorunda. Konya'da 150 bin Euro olan primin oyuncuların ısrarı ile 650 bin Euro yükseltildiği doğru. Kimin kime veya kimin kimlerin avukatlığına soyunduğuna, kimlerin nelerle beslendiğine bakmak lazım. Kimin ne derdi ve sorunu varsa gelsin yüzüme söylesin. Yerimiz belli. Kimin neyi varsa, yüzüme söyleyebiliyorsa gelsin. Kavga olayını tam olarak görmedim. iPad'den maçı izliyordum. Net olarak görmüş olsaydım aynı uçakla geri gönderirdim.

Yıldırım Demirören ile benim görüşlerim ayrı olabilir ama geldiğim günden beri birbirimize yakın ve tutkun duruyoruz. Demirören ile ilk günden bu zamana kadar birbirimize sırtımızı döndüğümüz olmadı. Sözleşmem var, gençlere güveniyorum ve buradayım.

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ARDA TURAN KENDİNİ SAVUNDU

Fatih Terim’in konuşmalarının ardından, Arda Turan ise kendisini şu sözlerle savundu:

“Arkamdan neden hâlâ konuşma geçiyor. Prim konusunda Cengiz Zülfikaroğlu ile tesadüfen Ahmet Bulut'la konuşurken görüştüm. ‘Gözünü seveyim personelin primini de unutma' dedim. Hoca bunu 3 ay içinde tutup bütün takım içinde onun arkasından konuştuğumu söyledi. Ondan sonra şerefle ilgili cümleler kurdu. Prim mevzularını o söyledi. Ondan sonra bu polemiklerin içine çekildik. Bazı arkadaşlarım benimle beraber gelip bırakabileceğini söyledi. Hayatım boyunca her şeyi hocanın yüzüne konuştum. Hoca bana söylemek yerine basın toplantısında söyledi. Ben bıraktım, herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkeme hizmet ettim. Ülkemin formasını çok seviyorum. Ama orada olmam ülkeme zarar veriyor. İnsanlar şunu anlamalı. Hayatta en çok sevdiğim, uğruna en çok çalıştığım, mücadele ettiğim şeyi 30 yaşında bıraktım. Bir kişi bile buna saygı duymayacak mı?

Çek Cumhuriyeti maçı sonrası hoca beni tebrik bile etmedi. Kendisi hocamızdır. O bana ‘oyuncu' diyor. Fatih Terim'e çok teşekkür ediyorum. Bizde emeği vardır. Beni de hiç kimse kullanmıyor. Kendi fikirlerimle devam ediyorum. Ben bıraktım. Bir şey açıklanacaksa, bu şekilde söylenir. Hatalar yapmış olabilirim ama insanların yüzüne karşı dürüstçe konuştum. Beni karşısına alarak hiçbir şey söylemedi.

Yaşanan süreçleri sızdıranların takımdan gönderileceğine dair söz aldığını ifade eden Arda, “Söylediğim şahıslarla (Bülent Bayraktar, Hande Sümertaş) ilgili söylediğim sözler var. Arada Emre Ağabey vardı ona soracaksınız. Emre Ağabey (Belözoğlu) ‘böyle olacak' dedi. ‘Bu haberleri kim çıkarttıysa onlar gidecek' dedim” şeklinde konuştu.”