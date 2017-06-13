Mia Jerkov Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Hırvat voleybolcu Mia Jerkov’u kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Çanakkale Belediyespor'da forma giyen 34 yaşındaki smaçör Mia Jerkov ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden açıkladığı transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Yeni sezon yapılanması kapsamında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, geçen sezon Çanakkale Bld. Takımında forma giyen 5 Aralık 1982 doğumlu, 1.92 cm boyundaki smaçör Mia Jerkov ile anlaşma sağlamıştır. Yeni Sarı Melek Mia Jerkov'a kulübümüze hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda “şampiyonluk” hedefleyen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz.”

Sarı-lacivertli takıma dahil olan tecrübeli voleybolcu, ilk açıklamalarını da kulübün resmi internet sitesine yaptı. Jerkov, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün formasını giyecek olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, “Bu takımın bir parçası olacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe ve Fenerbahçe taraftarı hakkında çok fazla bilgi sahibiyim. Burada oynayacağım için kendimi şanslı hissediyorum. Takım arkadaşlarımın birçoğunu kişisel olarak da tanıyorum. Bir arada oynayacak olmayı ve birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.