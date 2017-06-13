Mersin İdmanyurdu’nda maddi seferberlik çağrısı

Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Mahmut Karak, birlik olunursa her konuyu aşabileceklerini kaydederek, "İstifa etmemizi bekleyenler beklemesinler, istifa etmeyeceğiz. Sonuna kadar görevimizin başındayız, başında olacağız. Sözleşmesi bitip de bizim istediğimiz hiçbir oyuncu takımdan gitmedi. Eğer 6-7 milyon destek olunursa biz transfer tahtasını da açacağız, transfer de yapacağız" dedi.

Geçen yıl TFF 1. Lig’de kötü bir sezon geçiren ve ligin son sırasında yer alarak 2. lige düşen Mersin İdmanyurdu, bu yıl yeniden TFF 1. Lig’e çıkmanın hesaplarını yapıyor. Kulüp Başkanı Mahmut Karak, bir otelde basın toplantısı düzenleyerek yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yapmaları gereken çalışmaları bildiklerini kaydeden Karak, “Sözleşmesi biten en başta hocamızla yolumuza devam ediyoruz. Levent Eriş hocamızla bu hafta nasip olursa, yetişirse sözleşme imzalayacağız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Levent hocamızla yola devam ediyoruz. Önümüzde iki süreç var. Bir elimizdeki futbolcular, ikincisi tahta süreci. Elimizde bizim istediğimiz, kendimiz çalışmak istediğimiz, sözleşmesi bitip de giden bir futbolcu yok.

Abdulkadir biz sözleşme yenilemediğimiz için kendisiyle çalışma yolunu seçmedik. Serol ile yine aynı şekilde sözleşme yenilemek istediğimiz için tekrardan masaya oturmuyoruz. Ancak diğer oyuncuların bir kısmıyla anlaştık, diğerleriyle de anlaşacağız. Sinan ile ilgili biz verim alamayacağımızı düşündük. Biz Sinan’ın anlaşmasında bulunan opsiyon işlemini de yaptırmadık. Güven ve Tita’nın da yüksek rakamları var. Bizde kendileriyle çalışmak için rakamları düşürmeye çalışıyoruz. Bu iki futbolcu ile görüşmelerimiz sürüyor, anlaşma aşamasındayız.

Eğer bizim istediğimiz rakamlar olursa kendileriyle devam edeceğiz. Hakan’ın da biz takımda kalmasını istiyoruz ama bizden bir hafta, 10 günlük süre istedi, buda kendisinin çok doğal hakkı. Eğer başka yerle anlaşamazsa, bize dönüş yapacak. Diğer taraftan alt yapıdan 11 futbolcuya profesyonel lig imzası attırdık. Alt yapı bizim için çok önemli. Alt yapıda çok fazla hoca olmayacak. 4 hocayı geçeceğini tahmin etmiyorum. Bu süreçte alt yapı için genç yetenekleri takımımıza toplayacağız” diye konuştu.

“İstifa etmeyeceğiz”

Hep birlikte hareket edilirse her konuyu aşabileceklerini kaydeden Karak, “Ama birbirinden kopuk bir şehir. Bir türlü şehir takımla bütünleşemedi. Biz bu süreçte takımın eski başkanları dahil kentin önde gelenlerin tamamını ziyaret ettik ve destek istedik. Mersin İdmanyurdu’nun daha fazla bataklığa gitmemesi için bir bütün olmamız gerektiğini söyledim. Halen bizim istifa etmemizi bekleyenler var. Ancak bastıra bastıra söylüyorum. İstifa etmeyeceğiz. Ne ben ne yönetimim istifa etmeyecek. Dimdik ayaktayız, ayakta duracağız. Sonuna kadar görevimizin başındayız, başında olacağız. Biz verilen bu kutlu görevi sonuna kadar devam ettireceğiz. Kaç yıl olursa olsun, ne yaparsak yapalım biz inanıyoruz ki doğru, ilkeli, şanımız ve şerefimizle buradayız. İdmanyurdu’nun kapısını bir defa bile çalmayanlar, adresini bilmeyenler, yanımıza bir defa gelip bile siz ne yapıyorsunuz diye ziyarette bulunmayanlar bizi eleştiriyorlar. Eğer bize çaldınız diyorsanız, öncelikle gelip bizi denetlemeniz gerekiyor. Bizi kimse göreve getirmedi, biz kendimiz istedik. Birinin itmesiyle de buraya gelmedik. Bize altın tepside de bu takım sunulmadı. Bu görevi gönülden istedik, başaracağız, yapacağız dedik ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık ve çalışacağız” şeklinde konuştu.

“6-7 milyon destek olunsun hem tahtayı açalım hem transfer yapalım”

Transfer tahtasıyla ilgili de konuşan Karak, “Biz yönetime geldiğimiz günden beri Mersin İdmanyurdu’nu bir kuruş borçlandırmadık. Bir yerin ödemesini yapmak için başka bir yere borçlanmadık. Ali Tekin ve bu dönemde ödediğimiz toplam para 15 milyon lira. Bizim Mersin İdmanyurdu’nu tekrar borçlandırmamamız gerekiyor. Tahtaya engel borç 20 milyon civarında. Şu an herkese sesleniyorum. Tahtayı açıp, sezona başlayıp, futbolcu transfer edip, takımı ayakta tutmak için maksimum lazım olan rakam 12-13 milyon. Eğer biz Mersinliysek, bize bu paranın 6-7 milyonunu versinler, gerisini biz tamamlayalım. 20 milyonu biz 12-13 milyonla bitireceğiz. 30 milyon lira destek gelsin biz 74 milyon borcu silelim. Bu kadar açık net söylüyoruz. Yani 30 milyon destek olsun biz Mersin İdmanyurdu’un borçtan kurtaralım” ifadelerini kullandı.