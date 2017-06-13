Medipol Başakşehir’den Samuel Holmen’e veda

Medipol Başakşehir, 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Samuel Holmen ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig’i 2. sırada tamamlayan Başakşehir ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan İsveçli oyuncu Samuel Holmen ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.

Medipol Başakşehir ile 100'ün üzerinde maça çıkan Samuel Holmen'e, Başkan Göksel Gümüşdağ tarafından kendisi için özel olarak hazırlatılan, üzerinde forma numarası ile 100 yazılı bir plaket takdim edildi.

Veda töreninde hizmetleri için Holmen'e teşekkür eden Göksel Gümüşdağ, “Bu kulübe geldiğin günden bugüne sahadaki hizmetlerinin yanında, takım arkadaşlığın, davranışların ve centilmenliğinle de örnek oldun. Bizde her zaman yerin ayrı olacaktır. Türkiye ve İstanbul'a her zaman bekliyoruz” diye konuştu.

Samuel Holmen ise, “İstanbul Başakşehir'in hayatım boyunca benim için özel bir yeri olacak. Bu kulüpte çok güzel günler geçirdim ve çok güzel kalıcı dostluklar edindim. Bundan sonra sizin İskandinavya'daki temsilciniz olacağımı bilmenizi istiyorum” dedi.