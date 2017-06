Mathieu Valbuena transferinin maliyeti Philippe Auclair’i şaşkına çevirdi

SKOR ÖZEL

France Football’un İngiltere muhabiri olan ve aynı zamanda biyografi yazarlığı da yapan Philippe Auclair, Twitter hesabı üzerinden Mathieu Valbuena transferini eleştirdi.

Olympique Lyon’u Valbuena gibi bir futbolcuyu ucuza gönderdiği için eleştiren Auclair, “Valbuena, bonuslar da dahil olmak üzere 2 milyon Pound’a gitti yani? Biliyorum maaşı yüksekti ama öyle olsa bile sadece 2 milyon Pound… Kelepir.” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Louis Philippe mahlasıyla müzisyenlik ve şarkı sözü yazarlığı da yapan Auclair’i şaşkına çeviren detayı Lyon bugün (13 Haziran) internet sitesinden yayınlamıştı. Açıklamaya göre 1.5 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye transfer olan Valbuena’nın bonservisi bonuslarla birlikte maksimum 2.5 milyon Euro’ya kadar çıkacak.

So, that’d be just over £2m, bonus included, for Valbuena? I know his wages are on the high side, but, even then, just over £2m…A steal. https://t.co/hlMBxM1CFH

— Philippe Auclair (@PhilippeAuclair) 13 Haziran 2017