Kayserispor’un yeni teknik direktörü Sumudica hakkında şok gerçek!

Kayserispor'un iki yıllık sözleşme imzalattığı teknik direktör Sumudica'nın bir yıl kadar önce kendi takımı da dahil birçok maçta bahis oynadığı gerekçesiyle ceza aldığı öğrenildi.

Mesut Bakkal yönetiminde tehlikeli bölgeden uzaklaşarak ligde kalmayı başaran Kayserispor'da tecrübeli hocayla yola devam edilmedi. Tamer Tuna, İbrahim Üzülmez gibi isimlerle anlaşılması beklenirken sarı­-kırmızılı yönetim takımı sürpriz bir şekilde Rumen teknik adam Marius Sumudica'ya emanet etti. Geçen sezon prensipte Antep'le de anlaşan, ancak yaşanan terör olayları nedeniyle gelmekten vazgeçen deneyimli hoca gelecek sezondan itibaren Kayseri'nin başında yer alacak. Son olarak Romanya'da Astra'nın başında olan ve elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken Marius Sumudica'nın geçmişi ise pek parlak sayılmaz. Sumudica, yakın zamanda Romanya'da Astra'yı çalıştırdığı dönemde Futbol Federasyonu tarafından 6 ay men cezası almıştı, sonrasında ceza 2 aya indirilmişti.

Süper Lig'de kıyım: 33 ayrı teknik adam görev aldı Süper Lig'de sezon sona ererken, 18 takımdan 12'si sezon içinde teknik direktör değişikliğine gitti. Başarının gelmesi adına büyük uğraşlar vererek oldukça yüksek paralar harcayan kulüplerin teknik adam konusunda istikrarı yakalayamaması ise düşünülmesi gereken bir konu olarak duruyor. İlgili Haberi Oku

İki sezon önce Astra'nın başındayken Rumen hocanın, kendi takımının yanı sıra Romanya Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki bazı maçlara bahis yaptığı tespit edilmişti. Söz konusu maçlara 500 ile 900 Euro arasında bahis yapan tecrübeli çalıştırıcıya 6 ay menin yanı sıra 25 bin Dolar da para cezası kesilmişti. O dönem Rumen basınında da geniş yankı uyandıran bu olaylardan sonra Sumudica bir süre takım çalıştırmadı.