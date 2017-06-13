Kanseri yenen Yeray Alvarez’den kötü haber

Geçtiğimiz Aralık ayından testis kanseri konulan ve ameliyatının ardından iyileşme sürecine giren Athletic Bilbao’nun genç yıldızı Yeray Alvarez’in durumunun kötüye gittiği bildirildi.

Kanser teşhisi konulduktan sonra tedavisine başlanan ve yapılan operasyonla tümörün başarıyla alındığı 21 yaşındaki Alvarez'den tekrar kötü haber geldi. Athletic Bilbao, yapılan kontroller sonucunda genç oyuncuda yeniden kanser kitlesine rastlandığını ve İspanyol futbolcunun 3 ay boyunca kemoterapi tedavisi göreceğini açıkladı. Bilbao kulübü ayrıca oyuncunun özel hayatına ve kişisel alanına saygı gösterilmesini de istedi.

Boluspor`un Hollandalı futbolcusu kanseri yendi sahalara döndü Boluspor'un Balıkesirspor ile oynadığı karşılaşmanın son dakikalarında oyuna giren Mitchell Qınten te Vrede, kanseri yendiği o süreci anlattı. İlgili Haberi Oku

Yeray Alvarez, kanser teşhisi konulmadan önce takımıyla 17 maça çıkıp 2 asist yapmıştı. İspanya 21 yaş altı milli takımında da oynayan futbolcu en son Polonya karşısında harika bir performans ortaya koymuştu.