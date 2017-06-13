Gomis haftaya Galatasaray’da!
Galatasaray'ın forvet transferi için Bafetimbi Gomis ile el sıkıştığı ve yıldız oyuncunun önümüzdeki hafta imza için İstanbul'a geleceği iddia edildi.
Henüz transfer konusunda resmi bir açıklama yapmayan Galatasaray’ın, Bafetimbi Gomis için anlaşma sağladığı ifade edildi. A Spor’un haberine göre Fransız santrfor ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Önümüzdeki hafta transfer gelişmelerinin hareket kazanması beklenirken, kaliteli bir forvet transfer etmek isteyen sarı-kırmızılıların, Gomis ile el sıkıştığı ifade ediliyor.
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Son güncelleme: 21:57 | 13.06.2017