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Gomis haftaya Galatasaray’da!

Galatasaray'ın forvet transferi için Bafetimbi Gomis ile el sıkıştığı ve yıldız oyuncunun önümüzdeki hafta imza için İstanbul'a geleceği iddia edildi.
20:5713 Haziran 2017
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Gomis haftaya Galatasaray’da!

Henüz transfer konusunda resmi bir açıklama yapmayan Galatasaray’ın, Bafetimbi Gomis için anlaşma sağladığı ifade edildi. A Spor’un haberine göre Fransız santrfor ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Önümüzdeki hafta transfer gelişmelerinin hareket kazanması beklenirken, kaliteli bir forvet transfer etmek isteyen sarı-kırmızılıların, Gomis ile el sıkıştığı ifade ediliyor.

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Son güncelleme: 21:57 | 13.06.2017
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