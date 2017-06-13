Galatasaray’da transfer bombaları patlıyor! İşte o tarih….

Transferde gelecek oyuncularla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Galatasaray'da önümüzdeki hafta önemli gelişmeler olacağı müjdelendi.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, GS TV’ye verdiği demeçte önümüzdeki hafta transferde önemli gelişmeler duyuracaklarını açıkladı.

Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayrıcaklarını ileten sarı-kırmızılı yönetici, deneyimliş futbolcuya veda töreni düzenleyerek plaket vereceklerini dile getirdi.

Ergün, “Sabri ile yeni dönemde kontrat yapmayacağız. Bunu kendisine ilettik. Sabri’ye tören yapılacak. Plaket vereceğiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisine bir veda düzenleyeceğiz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Artık son düzlüğe girdik. Bu haftadan itibaren bir takım hareketlilik olacak.” diye konuştu.

BRUMA AYRILIĞI AÇIKLANIYOR

Bruma’nın ayrılığı ile ilgili çarşamba günü bilgilendirme yapacaklarını ifade eden Ergün, “Yarından itibaren Bruma ile ilgili resmiyet kazanacak açıklamalarda bulunacağız.” şeklinde konuştu.