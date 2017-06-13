Galatasaray, Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırdı

Galatasaray, emektar futbolcusu Sabri Sarıoğlu ile sözleşme yenilemeyecek. 32 yaşındaki futbolcu 2001'den beri sarı-kırmızılı formayı giymekteydi.

A Spor’un haberine göre Galatasaray sözleşmesi biten Sabri Sarıoğlu ile sözleşme yenilememe kararı aldı. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi 30 Mayıs’ta sona ermişti.

2001’den bu yana Galatasaray forması giyen ve taraftarın “Reis” lakabı taktığı 32 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayı 478 kez terletti. Galatasaray için 25 gol atan Sabri, 44 kez de ay-yıldızlı formayı giydi.

Forma giydiği dönemde sayısız hoca ve sağ bek eskiten Sabri, geçen sezon toplam 34 maçta 2 gol 1 asiste imza atmıştı. 2001-2002 sezonunda Mircea Lucescu’nun A takıma çıkardığı Sabri, yıllar içinde gelecek vadeden bir hücum oyuncusundan Türkiye’de son döneme damga vuran bir sağ beke dönüştü.

Sempatik tavrı ve Galatasaray sevgisiyle taraftarlar için bir fenomene dönüşen ve altyapıyla birlikte 18 senedir camianın çocuğu olarak görülen Sabri’nin Milli Takım formasıyla bir de golü bulunuyor. Yönetim ile görüşen ve maddi olarak geçen sezon olduğu gibi yine fedakarlık yapan Sabri, sözleşmesinin uzatılmasını beklerken bu şok karar sonrası futbol kariyerini yeniden planlamak zorunda kaldı.

Sportif Direktör Cenk Ergün’ün bugün Sabri Sarıoğlu’nu arayarak, Başkan Dursun Özbek ve yönetimin aldığı sözleşmeyi uzatmama kararını tebliğ ettiği öğrenildi. Bu haberin kamuoyuna duyurulmasının ardından Sabri’nin telefonu da yeni teklifler için çalmaya başladı. 32 yaşındaki tecrübeli isim Galatasaray’dan haber beklerken hiç bir kulüp ile görüşmezken, bu andan itibaren ise menajerine gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

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