Gael Clichy için geri sayım başladı

Manchester City ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisini elinde bulunduran Gael Clichy’ye en iyi teklifi yapan sarı-kırmızılılar beklemeye başladı. Oyuncuya düşünmesi için zaman veren yönetim mutlu sona ulaşmak için gün sayıyor...

Kaleci dışında hemen hemen her mevkiye transfer yapmaya hazırlanan G.Saray'da sol bek için gündeme gelen Gael Clichy, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırıyor. Kariyerinin zirvesine Arsenal'da çıkan ve daha sonra Manchester City'ye transfer olan Fransız sol bekle temasa geçen G.Saray yönetimi, olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. Sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Clichy için önemli bir ücret gözden çıkartıldı.

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Bonservisi elinde olduğu için imza parası talep eden Fransız oyuncuya senelik de 2.5-3 milyon Euro arasında bir ücret önerildi. Kendisiyle ilgilenen takımlar arasında en iyi teklifi G.Saray'dan aldığı için sarı-kırmızılılara sıcak bakan 31 yaşındaki sol bek, düşünmek için yönetimden kısa bir süre istedi. Yıldız oyuncunun ilerleyen günlerde kararını bildirmesi beklenirken, yanıtının olumlu olacağı tahmin ediliyor.