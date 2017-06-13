Fenerbahçe’de Kocaman kanunları

Fenerbahçe'de iki sezondur uygulanmayan sezon başı fiziksel testler Aykut Kocaman ile yeniden uygulamaya konacak.

Fenerbahçe’nin gelecek hafta resmen duyurması beklenen yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, Samandıra’ya eski düzeni getiriyor. İlk hamle ise fiziksel testler. Son iki sezon başı kampında takımın başında olan Vitor Pereira’nın “Bu testlere inanmıyorum” diyerek yaptırmadığı testler, geçtiğimiz sezon Monaco’ya kaybedilen tur sonrasında yönetimin talimatıyla yaptırılmıştı. Çıkan sonuçlar ise Pereira sonrasında göreve gelen Dick Advocaat’ı hayal kırıklığına uğratmış ve deneyimli teknik adam da çareyi iki milli maç arasında takımı özel olarak çalıştırmakta bulmuştu.

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Kocaman ise işi baştan sıkı tutmak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı ilk olarak bu testlerde çıkacak sonuçları görerek hem antrenman programını buna göre hazırlayacak, hem de kamp sonunda futbolculardaki değişimi bilimsel şekilde görme fırsatı yakalayacak. Sarı lacivertliler Haziran sonunda İstanbul’da toplanacak. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından ise Topuk Yaylası Kampı başlayacak.