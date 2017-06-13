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Fenerbahçe iki futbolcuyla daha anlaşmak üzere

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler Nabil Dirar ve Carlos Kameni transferlerini bitirmeye yakın görünüyor.
09:3213 Haziran 2017
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Fenerbahçe iki futbolcuyla daha anlaşmak üzere

Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı giriyor. Mehmet Ekici’yi açıklayan Sarı-lacivertliler, Lyon’lu Mathieu Valbuena’yı da İstanbul’a getirdi. 17 Haziran’da transfer döneminin başlamasıyla iki futbolcuya da imza attırılacak. Sarı-lacivertliler bir diğer hedef olan Nabil Dirar transferinde ise sona geliyor. Kısa süre içerisinde Fenerbahçe ve Monaco yetkilileri arasında anlaşmanın tamamlanması ve Faslı futbolcunun İstanbul’a getirilmesi hedefleniyor.

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Kalede Fabiano’dan boşalan bölge içinse öne çıkan aday Carlos Kameni. Malaga’da forma giyen deneyimli kaleciyle yapılan görüşmeler de olumlu ilerliyor. Sarı-lacivertliler sözleşmeleri biten Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım ile görüşmeleri ise bu hafta sürdürecek.

Son güncelleme: 09:34 | 13.06.2017
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