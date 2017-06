Eski NBA yıldızı cephanelikle yakalandı!

Eski NBA oyuncusu Sebastian Telfair, Brooklyn’de bir yol kenarında aracının içinde uyuşturucu kullanırken polis tarafından yakalandı. 32 yaşındaki Telfair araçtaki arkadaşıyla birlikte tutuklanırken arabanın içinden çıkanlar olayın tüm dünyada duyulmasına sebep oldu.

Portland Trail Blazers tarafından 2004 ‘draft’inde ilk turda 13. sıradan seçilen ve daha sonra kariyerinde Boston Celtics, Phoenix Suns ve Oklahoma City Thunder gibi takımlarda forma giyen oyun kurucunun aracından adeta cephanelik çıktı!

Telfair’in arabasında üç adet tabanca, beş adet şarjör, bir adet yarı otomatik silah, çok sayıda mermi, bir adet çelik yelek ve bir miktar marijuana bulundu.

Bir arkadaşıyla yine 2007’de dolu bir silahla yakalanan Telfair, suçlu bulunmuş ve 3 yıl hapis cezası almıştı. Telfair, şartlı tahliye ile kurtulmuştu.

BREAKING: @NBA star Sebastian Telfair arrested in BK with semi-automatic gun, loaded guns, loads of ammunition and marijuana, PD sources pic.twitter.com/6hdhSdyXlS

— Myles Miller (@MylesMill) 11 Haziran 2017