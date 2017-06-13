Ercan Güven: ‘Arda’ya seninle bırakacağım diyenler…’

Ercan Güven, Milliyet'e yazdığı yazıda Arda Turan'a "Seninle birlikte milli takımdan ayrılacağım" diyen futbolculara yüklendi. Güven, "Hiç durmasınlar. Hemen gitsin hepsi" ifadelerini kullandı.

Milliyet yazarı Ercan Güven, bugün gazetede yer alan yazısında Fatih Terim’in basın toplantısına ve Arda Turan skandalına değindi. Terim’in bir buçuk saatlik toplantısı ve Arda’nın toplantının hemen ardından NTV Spor’a bağlanarak yaptığı açıklamalardan yola çıkan Güven, Arda’ya, “Sen bırakırsan biz de bırakırız” diyen futbolculara bir mesaj gönderdi.

Ercan Güven yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Durum buysa, yapılması gereken nedir?O ‘Ardacığım ben de seninle birlikte milli takımdan ayrılacağım’ diyenler var ya…Hiç durmasınlar.Hemen gitsin hepsi.Terim, genç ve ‘önce Ay-Yıldız’ diyen futbolcularla yürüsün.Başaramazsa o da bırakır.Ama milli takımdan önce kendilerini ve ittifaklarını düşünenleri temizlemiş bir hoca olarak, çok kıymetli bir görevi yerine getirip bırakır.”