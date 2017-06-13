Elazığspor’da Sedat Karataş istifa etti

Elazığspor Kulüp Başkanı Sedat Karataş, istifa etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da Kulüp Başkanı Sedat Karataş, tesislerde düzenlediği basın toplantısında 25 Mayıs 2016 tarihinde devraldığı kulüp başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Karataş, “Resmi olarak göreve geldiğimiz günden bu güne, kadar FIFA’dan, TFF’den gelecek cezalar ve gerekse iç borçlarımızı ödemek için gösterdiğimiz çabalar tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bütün olumsuzluklara rağmen, şu ana kadar kapatılan 75 Milyon TL'lik borç ve geri getirilen -6 puan, nasıl bir mücadele verdiğimizin en somut göstergeleri olmuştur” dedi.

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında geçen hafta yapılan toplantının detaylarına girmeye gerek duymadıklarını belirten Başkan Karataş, “Söz konusu toplantıdan Elazığspor'un geleceğe sağlam adımlarla girebilmesi için gereken destek sağlanamamış, sonucu her ne olursa olsun mevcut yönetimin görevi bırakması ve yeni bir yönetim arayışına girilmesi kararı verilmiştir. Bizler de bu polemiği uzatmanın şehrimize ve Elazığspor'umuza zarar vereceğini düşünerek, ilimiz yöneticilerinin ve siyasilerinin beyan etmiş oldukları kanaatlerine veya almış oldukları karara uyarak, yürütmekte olduğum Elazığspor Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandı.