Deaflympics 2017’nin maskotunun ismi ‘Çakır’ oldu

Samsun’da düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları maskotunun ismi belli oldu. Kentin yöresel kıyafetlerini kuşanan maskotun ismi, deaflympics2017.org üzerinden yapılan halk oylamasında ‘Çakır’ olarak seçildi.
Çakır’ın kasketindeki 8 köşe Samsun halkının vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçakgönüllülük, dürüstlük ve misafirperverlik özelliklerini taşırken ayakkabıları ise yöreye özgü ‘yumurta topuk’ modelinden esinlenerek hazırlandı. Olimpiyat oyunları 21 branşta 18 – 30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.