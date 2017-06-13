Cristiano Ronaldo’ya dava şoku

Madrid Savcılığı Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya 14.7 milyon Euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle dava açtı.

Madrid Savcılığı, Real Madrid’in süperstarı Cristiano Ronaldo’ya vergi kaçırdığı gerekçesiyle dava açıyor. Savcılık Portekizli yıldızın 14.7 milyon euro vergi kaçırdığını öne sürerken Ronaldo hakim karşısına çıkacak.

Daha önce İspanyol basınında çıkan haberlere göre Ronaldo’nun, 2010’da Virgin Adaları’nda imaj hakları gelirlerini gizlemek için bir şirket kurduğu iddia edilmişti.

Reuters’a açıklamalarda bulunan savcılığın mali suçlar birimi, kurulan bu şirket ile Ronaldo’nun “gönüllü” bir şekilde vergi yükümlülüklerine uymadığını ifade etti ve vergi biriminin hazırladığı dört farklı dosyanın birleştirildiğini belirtti.

Savcılık Portekizli yıldızın Ocak 2010’da İspanya’da vergi mükellefi olduğunun altını çizerken Ronaldo’nun 2011’de 1.4 milyon, 2012’de 1.7 milyon, 2013’te 3.2 milyon ve 2014’te 8.5 milyon Euro vergi kaçırdığı iddia ediliyor.

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İddianamesini hazırlayan ve gereken delillere sahip olduğunu öne süren savcılığın 30 Haziran’a kadar dava açması bekleniyordu. Son olarak Barcelona forması giyen Lionel Messi’ye, 4.1 milyon Euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle Yüksek Mahkeme tarafından 21 aylık hapis ceza verilmişti. Barcelona’nın Arjantinli futbolcusu Javier Mascherano da aynı sebepten bir yıl hapis ve 815 bin Euro para cezası almıştı.

2005-2010 yılları arasında “Beckham yasası” olarak düzenlenen ve İspanya’daki yabancı sporculara vergi kolaylığı sağlayan yasanın 2010’da küresel krizin bir sonucu olarak kaldırılmasıyla sporcular sıkça bu tarz davalara maruz kalmakta.

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