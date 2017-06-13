Cleveland Cavaliers’ı 129-120 yenen Golden State Warriors, NBA’de şampiyonluğa ulaştı

Sahasında Cleveland Cavaliers'ı 129-120 mağlup eden Golden State Warriors, serinin 5. maçında durumu 4-1 yaptı ve son üç senede 2. kez NBA'de şampiyonluğa ulaştı. Final serisinde 35.2 sayı ortalamasıyla oynayan Kevin Durant, MVP seçildi.

NBA’de play-off final serisi 5. maçında Golden State Warriors, sahasında Cleveland Cavaliers’ı konuk etti. Ev sahibi parkeden 129-120 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon başında kadrosuna Kevin Durant’i katarak iyice güçlenen Golden State Warriors, muhteşem bir sezonun ardından play-off’ta sadece bir kez kaybederek son üç sezonda ikinci kez zafere ulaştı.

Müsabakada 39 sayı, 7 ribaund ve 5 asist kaydeden Kevin Durant, final serisinin MVP’si (en değerli oyuncu) seçilirken Stephen Curry de 34 sayı, 6 ribaund ve 10 asist kaydetti. Geçen yıl 3-1’den gelip şampiyonluğa ulaşan Cleveland Cavaliers bu sezon aynı olağanüstü başarıyı tekrarlayamazken LeBron James’in tüm çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi. LeBron, 41 sayı, 13 ribaund, 8 asistle inanılmaz bir performans sergiledi ancak yüzüğün Warriors’a gitmesini engelleyemedi.

LeBron James final serisini 31.8 sayı, 10.5 asist, 11.8 ribaund ortalamasıyla ‘triple-double’ ile noktalarken kariyerindeki 8. finalinden 5. kez mağlup ayrıldı. Cavaliers’da Kyrie Irving 26, JR Smith 25 sayı kaydetti.

MVP Durant ise final serisinde 35.2 sayı ortalamasıyla oynadı ve yüzde 55.5 saha içi isabeti ve yüzde 47.4 üç sayı isabetiyle muhteşem bir performans ortaya koydu.

Kevin Durant ise 2015’te normal sezonun MVP’si seçildikten ve 2012’de LeBron James’li Miami Heat’e karşı Oklahoma City Thunder ile finalde 4-1 kaybettikten sonra hem rövanşı aldı hem de finalin MVP’si olarak kariyerine bir önemli madalya daha ekledi. Stephen Curry ise takımın lideri olsa da 2015’te MVP ödülünü Andre Iguodala’ya, bu sezon ise Durant’e kaybetti.