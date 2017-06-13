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Bursaspor’un yeni hocası Le Guen

Yeni sezon içni teknik direktör arayışlarını sürdüren Bursaspor, Paul Le Guen ile anlaştı.
21:4513 Haziran 2017
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Bursaspor’un yeni hocası Le Guen

Bursaspor Kulübü,  Fransız teknik adam Paul le Guen ile prensipte anlaştı.

Bursaspor, Hırvat Robert Prosineçki´nin Azerbaycan milli takımla olan sözleşmesini iptal edemeyince Fransız teknik direktör Paul le Guen´e teklif götürdü. Bursaspor Kulübü Mali Asbaşkanı ve Transfer Komitesi üyesi Fatih Pulat, DHA muhabirine Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, “Paul le Guen ile görüşmelerimiz oldu. Prensip olarak anlaşma yapıldı. Yüzde 90 bitti diyebilirim” dedi.

53 yaşındaki Fransız teknik direktör Paul Le Guen, kariyerine 1998 yılında Rennes kulübünde başladı. Başarılı teknik adam sırasıyla Lyon, Rangers, PSG, Kamerun A Milli Takımı, Umman ve Nijerya gibi takımlarda görev yaptı. 18 Temmuz 2016’da Nijerya A Milli Takımı’ndan ayrılan Le Guen, o tarihten beri boşta. Fransız tenik adam Lyon ile 2002-2005 yılları arasında 3 kez Fransa Ligue 1 şampiyonu olmuştu.

Etiketler
bursaspor Paul Le Guen teknik direktör
Son güncelleme: 22:37 | 13.06.2017
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