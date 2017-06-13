Bursaspor, Asamoah Gyan’a teklif yaptı

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club'a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan'a resmi teklif yaptı. Taraflar arasında pazarlık devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig’de kabus gibi bir sezonun ardından ligde kalmayı başaran Bursapor, Çin ekibi Shangai SIPG’den kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden Ganalı golcü oyuncu Asamoah Gyan’a resmi transfer teklifi yaptı. Bursaspor’un teklifini az bulan Gyan’ın ücretin arttırılmasını istediği, taraflar arasındaki görüşmelerin de sürdüğü bildirildi.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Bursaspor'un, 31 yaşındaki golcü isme yıllık 1 milyon 600 bin Euro'dan 3 yıllık teklif gönderen yeşil-beyazlılar, deneyimli isim ile görüşmelerini sürdürüyor.

İHA muhabirinin Bursasporlu idarecilerden aldığı bilgiye göre, Bursaspor'un teklifini az bulan Gyan’ın teklif edilen yıllık ücrette artış istediği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, yeşil-beyazlılar önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapacak.