Burak Yılmaz’a Şenol Güneş’ten onay

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri iyice yükseliyor. Son olarak Fikret Orman'ın hakkında "Sıcak bakıyorum" açıklamasında bulunduğu golcüye Şenol Güneş de onay verdi. Burak'ın Beijing Guoan'dan alacaklarına karşı bonservisini alması gündeme gelse de taraftarın tepkisi sürüyor.

Vincent Aboubakar transferini noktalamak isteyen Beşiktaş’ta Burak Yılmaz günden güne güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Son olarak Başkan Fikret Orman’ın da hakkında “Sıcak bakarım” şeklinde açıklama yaptığı 31 yaşındaki milli futbolcu için Şenol Güneş de onay verdi.

Deneyimli teknik direktör yönetimle Burak Yılmaz konusunu da konuşurken “mali şartların uygun olması halinde kadroya dahil edilebilir” şeklinde bir rapor veren Güneş’in bu açıklaması, transfer ihtimalinin ciddi olduğu anlamına da gelmekte.

Beşiktaş formasını 2006-2008 yılları arasında terleten Burak, Jean Tigana döneminde sağ kanat oyuncusu olarak oynamış ve 55 maçta 7 gol kaydetmişti. Çin’in Beijing Guoan takımında forma giyen golcünün transferini cazip kılan detay ise oyuncunun alacaklarına karşılık serbest kalabilecek olması. Kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan Burak, bu şartla Beşiktaş’a bedelsiz transfer olabilir.

Tüm bunlara rağmen yönetimin bu girişimi taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor. Çarşı grubu tepkisinde geri adım atmazken eğer Burak Yılmaz kadroya dahil edilirse bu transfer “taraftara rağmen” yapılan bir transfer olarak gündemi meşgul edeceğe benziyor.

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