Beşiktaş’ın şampiyonluk kupası Tekirdağ’da

Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası, Tekirdağ’da Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarıyla buluşturuldu. Kupanın geldiğini duyan vatandaşlar Kartal Yuvası'na akın etti.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyon olan Beşiktaş’ın, şampiyonluk kupasını çeşitli illerde taraftarlarıyla buluşturması projesi kapsamında, dün Edirne'de olan kupa bugün Tekirdağ'a getirildi. Mağazaya gelen Beşiktaş taraftarları, bu kupayı Tekirdağ'da görmekten mutluluk duyduklarını belirterek kupanın önünde öz çekim yaptılar. Şampiyonluk kupası ile fotoğraf çekilmek için Kartal Yuvası Mağazası'na gelen vatandaşlardan İsmail Koca, Beşiktaş'ın şampiyon olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Şampiyonluk çok güzel bir duygu, iki seneden beri üst üste şampiyon oluyoruz. İnşallah gelecek sene tekrar şampiyon oluruz. Başkanımıza, yönetimimize çok teşekkür ediyoruz, kupamızın buraya gelmesi bizleri çok duygulandırdı” ifadelerini kullandı.Kartal Yuvası Mağazası'na gelerek kupa ile fotoğraf çekilen Beşiktaş taraftarlarından Beyzanur Barışçı ise Beşiktaş'ın şampiyonluğunun beklenen bir şey olduğunu ifade ederek, “Takımımı böyle gördüğüm için çok mutluyum. Kupayı görme şerefim olduğu için çok mutluyum. Görmemizi sağlayan emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Görevliler tarafından Tekirdağ'a getirilen Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası yarın Çanakkale'de taraftarlarla buluşacak.