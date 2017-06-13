Aykut Kocaman ayrılacağını Ocak ayında bildirmiş

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Aykut Kocaman’ın ayrılık kararını Ocak ayında yaptıkları bir toplantıda kendilerine ifade ettiğini açıkladı.

Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Konya'da bir televizyon kanalında katıldığı programda Aykut Kocaman ile ilgili kamuoyunda bilinmeyen bir ayrıntıyı ilk kez açıkladı. Şan, Kocaman'ın Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra en doğru adres olan Konyaspor'a geldiğini ve uğurlama töreninde bile her iki tarafın mutluluk içinde vedalaştığını belirterek, “Kendisi Fenerbahçe'de yetişmiş ve futbolculuktan gelerek şampiyonluklar yaşamış bir hoca. Ailesi de İstanbul'da yaşıyor. 3 yıldır da ailesinden ayrı olarak bir fedakarlık göstererek Konya'ya gelmişti. Ocak ayında Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da olduğu bir toplantıda kendisi ayrılacağını ifade etmişti. İlk defa açıklıyorum, sezon başından bu yana Aykut hocanın ayrılık için niyeti vardı. Sağolsun, sezonun başlamasına 1 hafta kala Fenerbahçe'den gelen teklifi, ‘Ben Konya'ya söz verdim sözümü yerine getirmem lazım' diyerek reddediyor. Biz de dedik ki, hiçbir şey yokmuş gibi devam edelim. Bu konuda yazılanların çizilenlerin yüzde 90'ının aslı astarı yok. Biz birbirimize samimiyetle ve saygıyla davrandığımız için bu tür durumu bildiğimiz için gideceğini de biliyorduk” dedi.

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“Aykut Kocaman Konya'da huzur buldu”

Ahmet Şan, Ziraat Türkiye Kupası’nın kazanılmasıyla Aykut Kocaman'ın bir nevi kendini rehabilite edip Fenerbahçe'ye döndüğünü dile getirdi. Şan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ligin ikinci yarısında özellikle Türkiye Kupası’na odaklanalım dedik. Hem gruplarından çıkıp hem de çeyrek finale odaklandıktan sonra yarı final ve final yolu göründü. Rakipler belli olunca spor otoriteleri Konyaspor'u banko finalde gördü. Sonuçta finalde kupaya ulaştık. Aykut hoca için de güzel oldu, bir nevi kendini rehabilite edip Fenerbahçe'ye dönmesi. 3 sene sonra tekrar Fenerbahçe'ye döneceğini kimse söyleyemezdi. Fenerbahçe'den ayrılış şekli itibariyle çok sıkıntılıydı. Huzur şehri Konya'da huzuru buldu Aykut Kocaman ve Fenerbahçe'ye gönderdik. Kendisine tekrar buyur gel dedik, veda töreninde verdiğimiz tabloda da yazdığı gibi; ‘Ne olursan ol yine gel’ dedik.”

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, kamuoyunun yoğun ilgi gösterdiği bir camiaya giden Aykut Kocaman'ın başarılı olmasını istediklerini sözlerine ekledi.