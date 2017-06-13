Arda Turan hakkında kumar iddiası

Katalan Radyosu Alacatra, Arda Turan'ın kumar masasında azımsanmayacak bir para kaybettiğini ve bu yüzden bunalım yaşadığını iddia etti.

Türkiye A Milli Takımı’nı olaylı bir şekilde bırakan Barcelona futbolcusu Arda Turan’ın kumar problemi olduğu ve bu yüzden bunalıma girdiği iddia edildi.

Katalan Radyosu Alacarta’dan Xavi Campos’un haberine göre Arda Turan kumar masasında büyük bir mebla kaybederek ciddi olarak ekonomik probleme düştü.

BARCELONA MACERASI BİTİYOR MU?

Teknik direktör Luis Enrique’nin gidişi ile geleceği belirsizleşen 30 yaşındaki futbolcunun Barcelona’dan ayrılacağı İspanyol basınında daha yüksek seslerle anılmaya başladı.

Son olarak gazeteci Bilal Meşe ile yaşadığı uçak kriz sonrasında milli takımı bırakma kararı alan yıldız oyuncu ile ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde daha da netleşecek.

SKOR / DIŞ HABERLER

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