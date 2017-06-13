Ahmet Çalık’tan özeleştiri!

Galatasaray'daki ilk sezonunu değerlendiren milli oyuncu, ligi kötü bir yerde bitirdiklerini, taraftara mahcup olduklarını ve tatili hak etmediklerini belirtti.

Ara transfer döneminde büyük uğraşlar sonucunda Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık, geride kalan sezonda taraftarları mahcup ettiklerini söyledi. İnişli-çıkışlı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden milli futbolcu, SÖZCÜ'den Mesut Yıldırım’ın sorularını yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

“Takıma ikinci yarıda katıldım ancak bizim için iyi bir yıl olmadı. Sezonu dördüncü sırada bitirdik. Öyle güzel bir seri de yakalayamadık. Bu yüzden de taraftarımıza mahcubuz. İnşallah yeni sezonda daha iyi olup sezonu şampiyon bitireceğiz. Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Galatasaray her zaman hedefi olan ve şampiyonluğa oynayan bir kulüp. Eminim gelecek senenin en büyük favorisi biz olacağız. Şimdi tatile çıkacağız ancak tatili hak etmedik. İnşallah gelecek sezon taraftarlarımızı ve camiamızı utandırmayız. İmzayı attıktan sonra Konya'ya gittik. Orada sağ olsun hocamız Riekerink son dakikalarda beni sahaya sürdü. Formamı tabii ki sakladım. Benim için unutulmaz bir andı. Bütün savunmadaki arkadaşlarımla uyum içinde olduğumu gördüm. Riekerink daha çok hücum futbolu oynatmayı severdi. Tudor hoca da hücum futbolu seviyor ama takım savunması da ön planda. Takım savunmasının üzerinde çok duruyor. Tudor daha disiplinli diyebilirim. Çok şükür G.Saray'a gelmeden önce arabam vardı. Hâlâ aldığım maaşımı direkt babama veriyorum. O, bana harçlık veriyor. Bugün bile aynı şekilde devam ediyoruz. Kardeşim ve ağabeyim var. Babam, onları ve bizi düşünerek yatırımlar yapıyor.”

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“TUDOR’DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM”

Ahmet Çalık, hocası Igor Tudor ile ilgili ise “Benim mevkimde oynayan teknik direktörlerimiz var. Tudor hoca da bu bölgede oynayanlardan birisi ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bazen teknik direktör değişikliğine alışamamak gibi bir dezavantaj da yaşıyorsunuz. Başkan ve teknik direktör savunmaya transfer istiyorsa ben bir şey diyemem. Senin mevkine yeni ismin gelmesi forma savaşını kızıştırır. O da başarıyı getirir” değerlendirmesinde bulundu.