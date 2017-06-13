656 yıllık efsane için hazırlıklar devam ediyor

656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sarayiçi Er Meydanı güreşler için hazırlanırken organizasyon 10-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla 10-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklar devam ediyor.

Güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'ndaki çalışmaları inceleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2017 yatırım programına aldığı Kırkpınar Er Meydanı Modernizasyon Projesi'nin 2018 yılında tamamlanacağını, güreşlerin daha nezih bir ortamda yapılacağını söyledi.

Başkan Gürkan, 10-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden çalışmaları yakından inceledi. Gürkan, “Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Kırkpınar Güreşleri’nin aralıksız yapıldığı Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'ndaki çalışmalarımız sürüyor. Bütün hazırlıklarımız neredeyse sona erdi” dedi.

Türkiye'de ‘Yağlı Güreş Yapan Belediyeler Birliği'nin kurulduğunu ve bu birliğin kuruluşunun Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak, resmi gazetede yayınlandığını belirten Gürkan, Kırkpınar'ın başlamasına 1 Temmuz 2017 tarihinde birliğin bir araya gelerek yeni yönetimini oluşturacağını söyledi.

Söz konusu birliğin kurulmasıyla birlikte Kırkpınar'ın da arzu edilen değere kavuşacağını belirten Gürkan, “Bu kurulan birlikle birlikte bütün pehlivanların hayali ve hedef olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin daha iyi bir şekilde düzenlenmesi ve Kırkpınar'da herkesin arzu ettiği; Kırkpınar'ın orijinaline, kuruluşuna, felsefesine, ruhuna uygun, kıran kırana güreşlerin yapılması hedefimizi, rüyamızı gerçekleştirme yolunda çok önemli bir adım atmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

2018 yılında modernize edilmiş Er Meydanı

Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç ile geçen yıl yapılan mutabakatı ve güreşler sırasında halka açıklanan projeye değinen Gürkan, “Geçen yıl Sayın Bakanımız Çağatay Kılıç ile Kırkpınar Er Meydanı'nın modernizasyonunu hedeflemiştik. Kırkpınar Er Meydanı'nı 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanı'na tahsis ettik. Bütün izinleri alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017 yatırım programına ‘Kırkpınar Er Meydanı Modernizasyon Projesi’ni aldı. Yatırım programına girdi. Uygulama projeleri çiziliyor. Kırkpınar 16 Temmuz'da sona erdikten sonra uygulama projesini bitirerek, en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız. 2018 yılında düzenleyeceğimiz 567. Kırkpınar'a da modernize edilmiş Er Meydanı ile girerek, artık yağlı güreşlerin daha nezih, daha güzel, daha model ama Kırkpınar'ın özgünlüğünü ifade eden bir düzenleme ile yine Er Meydanı'nda yapılmasını sağlayacağız. Ben 10-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında ülkemizden ve ülke dışından tüm yağlı güreş severleri Edirne'ye bir kez daha davet ediyorum” şeklinde konuştu.