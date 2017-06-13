Genç atletlerden yeni rekorlar

17 yaşındaki milli sprinter Mizgin Ay, Erzurum'daki 3. International Sprint and Relay Cup'ta 100 metre Türkiye yıldızlar rekorunu 11.58'e indirdi. Bakü'deki İslami Dayanışma Oyunları'nda 100 metre üçüncülüğünü kazanan Mizgin, Erzurum'daki yarışı 1.1 rüzgar desteği altında 11.58'lik dereceyle tamamladı.

Akşam seansında 200 metre yarışına çıkan Mizgin Ay, bu müsabakayı da 23.95 ile noktaladı. İlk kez 24 saniyeyi aşan Türk yıldız atlet olan Ay, böylece sprint branşlarında elinde olmayan tek yıldızlar rekorunu da ele geçirdi. Yıldız kızlarda eski 200 metre rekoru, 24.10 ile Nimet Karakuş’a aitti.

AVRUPA LİSTESİNİN ZİRVESİNDE

Bakü’de 16 Mayıs’ta yaptığı 11.71’lik eski yıldızlar rekorunu 0.13 saniye geliştiren Mizgin Ay, rekorlar listesine bir yenisini ekledi. Milli atlet, 11.58’lik derecesiyle U18 yaş grubunda ismini de Avrupa listesinin ilk sırasına yazdırmış oldu. Bu derece, aynı zamanda Mizgin’i dünya sıralamasında da 12. sıraya yükseltti.

Mizgin Ay, halihazırda ismini 12 ayrı rekorda yazdırmış bulunuyor. Ankaralı genç atlet, yıldızlarda 100 metre, 200 metre, 400 metre, 4×100 metre, 4×400 metre, gençlerde 4×100 metre rekorlarının yanında salonda da altı ayrı rekorun sahibi konumunda.

BATUHAN 46 SANİYENİN ALTINDA

Erzurum’daki yarışmaların ikinci gününde bir başka Türkiye rekoru da Batuhan Altıntaş’tan geldi. 2015 Avrupa Gençler üçüncüsü Batuhan, Türkiye atletizm tarihinde 400 metreyi 46 saniyenin altında koşan Yavuz Can’dan sonra ikinci atlet oldu. Altıntaş, 45.85’lik derecesiyle ikinci tamamladığı 400 metre yarışında Mehmet Güzel’e ait 46.18’lik U23 Türkiye rekorunu ele geçirdi.

GEÇİLEN BARAJLAR

Uluslararası Erzurum Sprint and Relay Cup’ta milli atletler farklı şampiyonalar için baraj geçtiler.

Başarıyla tamamlayan Erzurum Sprint and Relay Cup’ta milli atletler üç rekor yenilerken, altı atlet de şampiyona barajlarını geçti.

Çifte Türkiye rekoru ile Erzurum’un yıldızı olan Mizgin Ay, 11.58 ve 23.95’lik sprint performanslarıyla hem Dünya Yıldızlar, hem de Avrupa Gençler Şampiyonası için belirlenen barajları geride bıraktı.

1998 doğumlu Kayhan Özer, 100 metredeki 10.60’lık derecesiyle en iyisini koşup 10.75’lik Avrupa Gençler barajını geçerken, Fatih Aktaş da Avrupa U23 Şampiyonası için vize aldı. Aktaş, 100 metrede 10.56, 200 metrede 21.13 ile baraj geçti.

400 metre engellide ise Sinan Ören, 51.62 ile Avrupa Gençler barajını, Enis Ünsal ise 51.70 ile Avrupa U23 barajını aştı. 400’de daha önce Avrupa U23’ü garantileyen Batuhan Altıntaş da en iyisini 45.85’e indirerek yerini sağlama aldı.

Öte yandan 100 metrede milli atlet Emre Zafer Barnes, 3.2 rüzgar desteğiyle 10.02 koştu. Kariyerinin en iyi derecesi olan 10.12’nin altına inen Barnes, rüzgar desteği olduğu için barajı geçememiş oldu, ancak rüzgarlı en iyisini koştu.

Erkekler 400 metre yarışında 45.64 ile birinci olan İranlı Ali Khadivar da kendi ülkesinin büyükler rekorunu kırdı, ilk gün kadınlar U23 milli takımımızın (3:56.48) kırdıkları 4×400 bayrak rekoru ile Erzurum’daki 3. Sprint Kupası beş rekorla tamamlanmış oldu