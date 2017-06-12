Valbuena’dan büyük gaf!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Valbuena, İstanbul'a yolculuğunu anlatmak için yaptığı paylaşımda büyük bir hata yaptı. Hatasını anlayan Fransız yıldız eski paylaşımını hemen değiştirdi.

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Mehmet Ekici’nin ardından Valbuena ile de anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalamak için yola çıkan Valbuena, İstanbul’a yolculuğunu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Ancak Fransız yıldız, yaptığı ilk paylaşımda büyük bir gafa imza attı. Paylaşımında Türkiye bayrağı yerine Tunus bayrağını kullanan Valbuena, takipçilerinin uyarıları ile karşılaştı.

Fenerbahçe Valbuena`ya kavuşuyor... Bugün İstanbul`da... F.Bahçe'nin yeni transferi Valbuena, bugün saat 16.30'da İstanbul'a ayak basacak. İlgili Haberi Oku

Yaptığı hatayı hemen fark eden Valbuena, ilk paylaşımını silip, Tunus bayrağını kaldırıp yerine Türk bayrağı koyduğu yeni bir paylaşımda bulundu.