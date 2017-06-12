Valbuena İstanbul’da…

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Fransız yıldız Valbuena, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Mathieu Valbuena’ya kavuştu. Lyon’da 43 maçta 10 kez ağları sarsıp 8 de asist yaparak 18 gole direkt katkı sağlayan Fransız orta saha, İstanbul’a indi. Sağlık kontrolünden geçecek 32 yaşındaki 10 numaranın, kontrollerin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Taragtarların yoğun ilgi gösterdiği Valbuena, İstanbul Havalimanı’ndan çıkmakta zorlandı. Bugün imza atması beklenen Valbuena, yarın öğlen saatlerinde Fransa’daki işlerini halletmesi için İstanbul’dan ayrılacak.

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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada transfer “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mathieu Valbuena ve takımı Olympique Lyon ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mathieu Valbuena ile sözleşme imzalanacaktır” şeklinde duyuruldu.

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