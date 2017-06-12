Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’den Volkan Demirel’e: Milli Takım herkese açık

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan skandalının ardından sessizliğini bozdu. Terim, Volkan Demirel ile ilgili olarak, "Milli Takım kapısı herkese açık" dedi.

Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova'yı 4-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan skandalı sonrasında ilk kez detaylı konuştu ve ilk kez oyuncuların baskısı nedeniyle İzlanda maçı sonrası primlerin 500 bin Euro'dan 650 bin Euro'ya çıktığını kabul etti. Terim ayrıca Volkan Demirel’le ilgili gelen soruya ise “Milli Takım kapısı herkese açık” ifadelerini kullandı.

“Mehmetçikler can verirken, ülke iç dış düşmanlarla mücadele ederken Milli Takım’daki krizin bu şımarıklığın gündem olmasından utanıyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Terim yaşananın bir prim krizinden fazlası olduğuna dikkat çekti. Fransa’da yaşanan süreci değerlendiren Terim, basına bilgi sızdırılması gibi bir konu olmadığının altı çizdi.

Terim, Volkan Demirel’le ilgili “İkinci bir şansı hak etmiyor mu” şeklinde gelen soruya, “Milli Takım kapısı herkese açık” diye cevap verdi ve Volkan Demirel’in dönem şartlarına göre kadroya alınabileceğini söyledi.

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