Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’den prim itirafı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan skandalının ardından sessizliğini bozdu. Terim oyuncuların baskısıyla primlerin 650 bin Euro'ya çıktığını kabul etti.

Türkiye’nin 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Kosova’yı 4-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan skandalı sonrasında ilk kez detaylı konuştu ve ilk kez oyuncuların baskısı nedeniyle İzlanda maçı sonrası primlerin 500 bin Euro’dan 650 bin Euro’ya çıktığını kabul etti.

“Mehmetçikler can verirken, ülke iç dış düşmanlarla mücadele ederken Milli Takım'daki krizin bu şımarıklığın gündem olmasından utanıyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Terim yaşananın bir prim krizinden fazlası olduğuna dikkat çekti. Fransa'da yaşanan süreci değerlendiren Terim, basına bilgi sızdırılması gibi bir konu olmadığının altı çizdi.

Bununla birlikte prim iddialarını da doğrulayan Terim, oyuncuların baskısı üzerine primin arttığını ifade etti. Fatih Terim, önce 150 bin Euro olarak belirlenen, sonradan TFF'nin 500 bin Euro'ya yükselttiği primlerin futbolcuların baskısıyla 650 bin Euro'ya çıkartıldığı iddialarını kabul etti.

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