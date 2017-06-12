Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan skandalının ardından sessizliğini bozdu. Terim, "Gazetecileri uçağa ben aldım" dedi.

Türkiye’nin Kosova’yı 4-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan skandalı sonrasında ilk kez detaylı konuştu.

“Mehmetçikler can verirken, ülke iç dış düşmanlarla mücadele ederken Milli Takım’daki krizin bu şımarıklığın gündem olmasından utanıyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Terim yaşananın bir prim krizinden fazlası olduğuna dikkat çekti. Fransa’da yaşanan süreci değerlendiren Terim, basına bilgi sızdırılması gibi bir konu olmadığının altı çizdi.

Terim ayrıca “Gazetecileri uçağa ben aldım” ifadelerini kullandı. Arda Turan, uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye, “Seni uçağa alanın…” şeklinde küfür etmişti.

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